В Шигонском районе легковушка съехала на обочину и врезалась в дерево, водитель погиб

В субботу, 15 июля, в с. Новодевичье Шигонского района произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В 01:56 26-летний водитель ВАЗ-21099, следуя по ул. Советской, со стороны Колхозной в направлении реки Волга, на правой обочине допустил наезд на дерево.
В результате происшедшего водитель скончался, а его 23-летний пассажир госпитализирован с травмами.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.