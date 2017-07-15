В Шигонском районе легковушка съехала на обочину и врезалась в дерево, водитель погиб

В субботу, 15 июля, в с. Новодевичье Шигонского района произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 01:56 26-летний водитель ВАЗ-21099, следуя по ул. Советской, со стороны Колхозной в направлении реки Волга, на правой обочине допустил наезд на дерево.

В результате происшедшего водитель скончался, а его 23-летний пассажир госпитализирован с травмами.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.