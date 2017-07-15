В Самаре на ул. XXII Партсъезда сгорел торговый павильон

В субботу, 15 июля, в областном центре на ул. XXII Партсъезда горело торговое оборудование и обшивка торгового павильона, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Вызов поступил на пульт дежурного в 04:51. Площадь пожара составила 40 кв. метров.
Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли 12 огнеборцев и три единицы техники. В 05:04 огонь был локализован, а спустя еще две минуты полностью ликвидирован.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Последние комментарии
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.
Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!