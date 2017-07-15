В Самаре на ул. XXII Партсъезда сгорел торговый павильон

В субботу, 15 июля, в областном центре на ул. XXII Партсъезда горело торговое оборудование и обшивка торгового павильона, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Вызов поступил на пульт дежурного в 04:51. Площадь пожара составила 40 кв. метров.

Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли 12 огнеборцев и три единицы техники. В 05:04 огонь был локализован, а спустя еще две минуты полностью ликвидирован.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.