Юного самарца подозревают в краже автомобиля

В Самаре в отношении 14-летнего местного жителя, подозреваемого в краже автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В полицию поступило заявление о пропаже автомобиля ВАЗ-21053. Транспортное средство было припарковано на пересечении ул. Алма-Атинской и пр. Карла Маркса. Со слов заявителя, автомобиль был не на ходу и долгое время не эксплуатировался. Полицейские в ходе общения с потерпевшим выяснили особые приметы пропавшего транспорта, после чего приступили к установлению возможных версий случившегося. Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта подобного имущества. В итоге оперативникам удалось напасть на след автомобиля и того, кто мог быть причастен к его исчезновению.
Оперативники выяснили, что автотранспорт был продан, а продавцом являлся молодой парень. Как следовало из установленной информации, он предоставил покупателям договор купли-продажи от имени своего родственника. После чего потенциальные покупатели отдали ему 8 тыс. руб. и отбуксировали транспортное средство. Как впоследствии выяснили оперативники, автомобиль в тот же день был разобран и продан по частям.
Получив необходимые сведения, сотрудники полиции приступили к установлению личности продавца. В ходе оперативных мероприятий появились основания полагать, что это мог быть 14-летний житель Самары, ранее попадавший в поле зрения оперативников. Дальнейшая проверка подтвердила версию полицейских. Парень не стал отрицать своей вины и признался, что на вырученные деньги купил себе мопед, но тот после непродолжительной эксплуатации сломался.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
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