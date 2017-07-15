Стали известны стартовые составы на матч "Крылья Советов" - "Олимпиец"

Стали известны стартовые составы на матч второго тура Фонбет-Первенства России "Олимпиец" — "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.

С первых минут у самарцев на поле появятся футболисты, которые начинали поединок первого тура против "Луча-Энергии" (2:0). Также отметим, что "Крыльев" в заявке появился капитан Иван Таранов, который восстановился после травмы. Он начнет встречу на скамейке запасных.

Тренерский штаб "Олимпийца" также не стал менять состав, который провел матч первого тура. Напоминаем, что в стартовом поединке турнира сегодняшний соперник "Крыльев" сыграл вничью с курским "Авангардом".

"Крылья Советов": 14 Конюхов, 2 Башкиров, 3 Ятченко, 5 Гаджибеков, 10 Алиев, 22 Самодин, 24 Гоцук, 27 Кленкин, 31 Ткачук, 33 Родич, 64 Ланин.

Запасные: 28 Леонов, 4 Таранов, 7 Голышев, 9 Чочиев, 15 Зотов, 20 Мияйлович, 21 Зинков, 42 Тихонов, 77 Георгиевский, 88 Шильников.

"Олимпиец": 1 Анисимов, 4 Абрамов, 88 Ганиев, 55 Морозов, 92 Хайруллов, 90 Хрипков, 5 Аюпов, 11 Горбунов, 20 Ламбарский, 10 Беляков, 9 Сорочкин.

Запасные: 77 Бородько, 2 Маляров, 87 Гогберашвили, 42 Кириллов, 7 Нежелев, 36 Панцырев, 97 Жигалов, 74 Фомин, 29 Манзон, 91 Карпухин, 14 Маликов.



Матч "Олимпиец" — "Крылья Советов" начнется в субботу, 15 июля, в 17:00.