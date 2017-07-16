В Сызрани мужчина обокрал свою знакомую

В дежурную часть отдела полиции № 31 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" обратилась 28-летняя жительница Сызрани, заявившая, что у нее из комнаты в общежитии, расположенного на ул. Астраханской, пропала бытовая и видеотехника, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Причиненный ущерб она оценила в 14 тыс. рублей.

В ходе оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, сотрудниками уголовного розыска задержан житель Октябрьска 1992 года рождения. По данным оперативников, подозреваемый был знаком с потерпевшей и знал, когда ее не бывает дома. В комнату злоумышленник проник путем повреждения входной двери. Похищенное имущество он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на покупку спиртного. Часть похищенного изъята, местонахождение остальных вещей устанавливается.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.