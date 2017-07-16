В Сызрани мужчина обокрал свою знакомую

В дежурную часть отдела полиции № 31 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" обратилась 28-летняя жительница Сызрани, заявившая, что у нее из комнаты в общежитии, расположенного на ул. Астраханской, пропала бытовая и видеотехника, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Причиненный ущерб она оценила в 14 тыс. рублей.
В ходе оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, сотрудниками уголовного розыска задержан житель Октябрьска 1992 года рождения. По данным оперативников, подозреваемый был знаком с потерпевшей и знал, когда ее не бывает дома. В комнату злоумышленник проник путем повреждения входной двери. Похищенное имущество он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на покупку спиртного. Часть похищенного изъята, местонахождение остальных вещей устанавливается.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.