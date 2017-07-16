Задержанный сотрудниками ППС Самары подозрительный юноша оказался автовором

Сотрудники полиции Самары задержали 17-летнего учащегося одного из местных колледжей, подозреваемого в краже автомагнитолы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Парня заметил экипаж патрульно-постовой службы, находившийся на маршруте патрулирования. При виде сотрудников полиции молодой человек попытался скрыться, что показалось правоохранителям подозрительным, и они решили пообщаться с юношей. В ходе разговора у полицейских появились основания полагать, что их собеседник может быть причастен к совершению противоправных действий и они приняли решение доставить его в отдел полиции. Как оказалось, обнаруженная в пакете парня автомагнитола не принадлежит ему. Полицейские установили, что она похищена из транспортного средства, припаркованного в 3-м Карьерном переулке. Данное обстоятельство было установлено в ходе проверки поступившего в ту же ночь сообщения от владельца автомобиля о краже имущества. Согласно материалам дела, злоумышленник разбил стекло в ВАЗ-21015 и похитил оттуда магнитолу, после чего скрылся.

В итоге в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". О задержанном известно, что ему 17 лет, учится в одном из самарских колледжей и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время похищенная автомагнитола возвращена законному владельцу.