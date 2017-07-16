Житель Самары стал фигурантом уголовного дела, сильно избив своего знакомого

В Советском районе областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии, подозреваемый — ранее не судимый 35-летний безработный житель Самары, находился в квартире дома, расположенного на ул. Авроры. Там у него произошел конфликт со своим знакомым. Как следует из установленных полицейскими сведений, в ходе ссоры между приятелями завязалась потасовка. Подозреваемый нанес телесные повреждения своему оппоненту.

После инцидента пострадавший почувствовал себя плохо и обратился за помощью к медицинским работникам. Как впоследствии выяснилось, в результате драки потерпевшему 1990 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью.

После обобщения собранных материалов подозреваемый в совершении преступления был задержан полицейскими. Мужчина полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.