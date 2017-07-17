В Самаре на ул. Гагарина из-за короткого замыкания загорелся двигатель лифта

В воскресенье, 16 июля, в 15:45 в пожарную охрану поступило сообщение о коротком замыкании с последующим загоранием двигателя лифта на ул. Гагарина в Октябрьском районе.
Площадь пожара составила 100 кв. метров. В его тушении участвовали 10 человек, применялось три единицы техники.
Пожар был ликвидирован в 16:23. Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.
Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!