В Самаре на ул. Гагарина из-за короткого замыкания загорелся двигатель лифта

В воскресенье, 16 июля, в 15:45 в пожарную охрану поступило сообщение о коротком замыкании с последующим загоранием двигателя лифта на ул. Гагарина в Октябрьском районе.

Площадь пожара составила 100 кв. метров. В его тушении участвовали 10 человек, применялось три единицы техники. Пожар был ликвидирован в 16:23. Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.