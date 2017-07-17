В Самаре погиб парень, упавший с крыши дома на козырек подъезда

В воскресенье, 16 июля, около 4:00, по предварительным данным, с крыши дома на ул. Аэродромной в Самаре на козырек подъезда упал мужчина. Предположительно, ему было 20 лет.

Упавший скончался. Причины его смерти выяснят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.