В Кинельском районе 54-летняя женщина погибла при столкновении "Оки" и Mitsubishi

В Кинельском районе 16 июля, в 22:30, на 62 км дороги Самара — Бугуруслан 55-летний нетрезвый водитель "Оки", выезжая на главную дорогу со стороны с. Вертяевка, столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 29-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, авария произошла из-за того, что водитель малолитражки не уступил дорогу. В результате ДТП оба водителя получили травмы. А 54-летняя пассажирка "Оки" от полученных травм скончалась на месте происшествия.