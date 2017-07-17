В Кинельском районе 54-летняя женщина погибла при столкновении "Оки" и Mitsubishi

В Кинельском районе 16 июля, в 22:30, на 62 км дороги Самара — Бугуруслан 55-летний нетрезвый водитель "Оки", выезжая на главную дорогу со стороны с. Вертяевка, столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 29-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, авария произошла из-за того, что водитель малолитражки не уступил дорогу.
В результате ДТП оба водителя получили травмы. А 54-летняя пассажирка "Оки" от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.