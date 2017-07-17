Водителя экскаватора из Кинельского района подозревают в присвоении 987 л дизельного топлива

В Кинельском районе полицейские задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в растрате, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Руководитель одного из отделов местной компании сообщил, что при сверке топливных карт и расхода обнаружилась пропажа дизеля.

По версии правоохранителей, 987 л дизельного топлива стоимостью около 37 тыс. руб. присвоил, а затем продал водитель экскаватора.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.