Губернатор Николай Меркушкин поприветствовал участников Сурдлимпийских летних игр

15 спортсменов Самарской области примут участие в XXIII Сурдлимпийских летних играх, которые пройдут с 18 по 30 июля в турецком Самсуне. С приветственным словом к спортсменам обратился губернатор Николай Меркушкин.

"Более 4 тыс. спортсменов из 109 стран мира примут участие в Сурдлимпийских играх. И вам предстоит отстаивать честь нашей Самарской области и всей России. Это будет нелегкая борьба за победу. Уверен, что у вас все получится. Мы будем делать все, чтобы поддерживать сурдлимпийское движение, чтобы как можно больше молодых людей занимались спортом, вели здоровый образ жизни, воспитывали в себе характер и дух победителей. Хочу пожелать спортсменам Самарской области стойкости духа и нацеленности на результат, и чтобы никакие преграды не помешали вам стать чемпионами. Удачи и только вперед!", — говорится в обращении.

Церемония открытия XXIII Сурдлимпийских летних игр состоится 18 июля на стадионе "Теккеёе". Этот же стадион 30 июля примет церемонию закрытия соревнований. Начало мероприятий — 19:00 по московскому времени.

Для проведения состязаний будут задействованы 40 спортивных объектов. В соревновательную программу включены: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.

Российскую Федерацию на Играх 2017 года представят 334 спортсмена. Они поборются за награды во всех видах программы.

Самарская область делегировала 15 спортсменов, 7 из которых будут представлять наш регион в дисциплине велоспорт-шоссе, по два спортсмена в велоспорте-маунтинбайке, теннисе и футболе, по одному в таких видах спорта, как дзюдо, греко-римская борьба, пулевая стрельба.