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Губернатор Власть и политика

Губернатор Николай Меркушкин поприветствовал участников Сурдлимпийских летних игр

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 спортсменов Самарской области примут участие в XXIII Сурдлимпийских летних играх, которые пройдут с 18 по 30 июля в турецком Самсуне. С приветственным словом к спортсменам обратился губернатор Николай Меркушкин.

Фото: Архив «ВН»

"Более 4 тыс. спортсменов из 109 стран мира примут участие в Сурдлимпийских играх. И вам предстоит отстаивать честь нашей Самарской области и всей России. Это будет нелегкая борьба за победу. Уверен, что у вас все получится. Мы будем делать все, чтобы поддерживать сурдлимпийское движение, чтобы как можно больше молодых людей занимались спортом, вели здоровый образ жизни, воспитывали в себе характер и дух победителей. Хочу пожелать спортсменам Самарской области стойкости духа и нацеленности на результат, и чтобы никакие преграды не помешали вам стать чемпионами. Удачи и только вперед!", — говорится в обращении.

Церемония открытия XXIII Сурдлимпийских летних игр состоится 18 июля на стадионе "Теккеёе". Этот же стадион 30 июля примет церемонию закрытия соревнований. Начало мероприятий — 19:00 по московскому времени.

Для проведения состязаний будут задействованы 40 спортивных объектов. В соревновательную программу включены: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.

Российскую Федерацию на Играх 2017 года представят 334 спортсмена. Они поборются за награды во всех видах программы.

Самарская область делегировала 15 спортсменов, 7 из которых будут представлять наш регион в дисциплине велоспорт-шоссе, по два спортсмена в велоспорте-маунтинбайке, теннисе и футболе, по одному в таких видах спорта, как дзюдо, греко-римская борьба, пулевая стрельба.

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Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.

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Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!

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Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

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