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Футбол Спорт

Игрок "Крыльев Советов" Геннадий Киселев вызван в сборную России

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18-летний полузащитник "Крыльев Советов" Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России 1999 г. р. (главный тренер - Александр Гришин), которая примет участие в Международном турнире COTIF-2017 в Испании.

Турнир пройдет с 30 июля по 12 августа.

Геннадий Киселев в предыдущем сезоне провел 27 матчей в составе молодежной команды "Крыльев Советов", этим летом прошел предсезонную подготовку с основой и был включен в заявку на сезон, сообщает официальный сайт клуба.

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опять- виноваты все, а крайних нет !!!

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