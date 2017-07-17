Игрок "Крыльев Советов" Геннадий Киселев вызван в сборную России

18-летний полузащитник "Крыльев Советов" Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России 1999 г. р. (главный тренер - Александр Гришин), которая примет участие в Международном турнире COTIF-2017 в Испании.

Турнир пройдет с 30 июля по 12 августа. Геннадий Киселев в предыдущем сезоне провел 27 матчей в составе молодежной команды "Крыльев Советов", этим летом прошел предсезонную подготовку с основой и был включен в заявку на сезон, сообщает официальный сайт клуба.