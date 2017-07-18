В Самаре ограничили движение по пр. Карла Маркса между улицами Авроры и Санфировой

В понедельник, 17 июля, в Самаре ограничили движение транспорта по пр. Карла Маркса от ул. Санфировой до ул. Авроры, сообщает мэрия.

Такая мера введена из-за строительства водопровода.

Ограничение будет действовать до 23:00 17 сентября.