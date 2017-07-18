Автомобилистка на Daewoo Matiz сбила на тротуаре двух пешеходов и въехала в цветочный павильон

В понедельник, 17 июля, около 18:00, в Самаре произошло ДТП с участием 63-летней водителя Daewoo Matiz, получившей права 23 года назад.
Она ехала по пр. Кирова со стороны ул. Стара-Загора в направлении Московского шоссе, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, не справившись с управлением, автомобилистка выехала на тротуар, где сбила 60-летнюю женщину и 47-летнего мужчину, а затем врезалась в цветочный павильон.
Оба пешехода получили травмы различной степени тяжести.
По факту происшедшего ведется проверка. По данным инспекторов ГИБДД, автомобилистка была трезва.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.