Автомобилистка на Daewoo Matiz сбила на тротуаре двух пешеходов и въехала в цветочный павильон

В понедельник, 17 июля, около 18:00, в Самаре произошло ДТП с участием 63-летней водителя Daewoo Matiz, получившей права 23 года назад.

Она ехала по пр. Кирова со стороны ул. Стара-Загора в направлении Московского шоссе, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, не справившись с управлением, автомобилистка выехала на тротуар, где сбила 60-летнюю женщину и 47-летнего мужчину, а затем врезалась в цветочный павильон.

Оба пешехода получили травмы различной степени тяжести.

По факту происшедшего ведется проверка. По данным инспекторов ГИБДД, автомобилистка была трезва.