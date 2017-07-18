У придорожного кафе на трассе Самара - Волгоград ограбили владелицу Chrysler

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту ограбления, которое произошло около 3:30 17 июля на автостоянке у придорожного кафе "Рассвет" на трассе Самара — Волгоград.

По данным источника в правоохранительных органах, трое мужчин разбили стекло задней двери автомобиля Chrysler и вытащили оттуда сумку с документами, банковскими картами и 2000 рублей. Потерпевшей признана 63-летняя хозяйка машины. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору", ведется следствие.