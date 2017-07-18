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Суды Происшествия

Жительницу Ульяновской области осудили за кражи у самарских пенсионерок

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительницу Ульяновской области осудили за кражи, от которых пострадали самарские пенсионеры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Преступления она совершала в Советском и Железнодорожном районах Самары. Жертвами стали три пожилые женщины 61-92 лет.

Злоумышленница, представляясь сотрудницей социальных служб или почты, проникала в квартиры пенсионерок и входила в доверие к пожилым женщинам. Она говорила, что якобы принесла материальную помощь или доплату к пенсии. Кроме того, тут же выяснялось, что пенсионеркам придется найти сдачу с пятитысячной купюры. Стараясь помочь гостье, пожилые люди выкладывали на стол перед мошенницей имеющуюся наличность. После этого злоумышленница неожиданно предлагала помочь купить продукты и просила жертв найти свободную стеклянную тару. А когда пенсионерки уходили на кухню, она забирала деньги (от 7 тыс. до 18 тыс. руб.) и уходила.

Во время следствия обвиняемая полностью признала вину. В июне 2017 г. Советский районный суд Самары признал 29-летнюю женщину виновной в нескольких кражах.

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