Жительницу Ульяновской области осудили за кражи у самарских пенсионерок

Жительницу Ульяновской области осудили за кражи, от которых пострадали самарские пенсионеры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Преступления она совершала в Советском и Железнодорожном районах Самары. Жертвами стали три пожилые женщины 61-92 лет.
Злоумышленница, представляясь сотрудницей социальных служб или почты, проникала в квартиры пенсионерок и входила в доверие к пожилым женщинам. Она говорила, что якобы принесла материальную помощь или доплату к пенсии. Кроме того, тут же выяснялось, что пенсионеркам придется найти сдачу с пятитысячной купюры. Стараясь помочь гостье, пожилые люди выкладывали на стол перед мошенницей имеющуюся наличность. После этого злоумышленница неожиданно предлагала помочь купить продукты и просила жертв найти свободную стеклянную тару. А когда пенсионерки уходили на кухню, она забирала деньги (от 7 тыс. до 18 тыс. руб.) и уходила.
Во время следствия обвиняемая полностью признала вину. В июне 2017 г. Советский районный суд Самары признал 29-летнюю женщину виновной в нескольких кражах.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.