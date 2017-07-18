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ДТП Происшествия

Несовершеннолетняя велосипедистка столкнулась с Kia Sportage в Зубчаниновке

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировском районе Самары 17 июля, в 17:40, на ул. Чекистов 12-летняя велосипедистка, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, по предварительной версии полицейских, не убедилась в безопасности маневра, и столкнулась с Kia Sportage под управлением 43-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы, госпитализация ей не понадобилась.

По факту ДТП ведется проверка.

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