Несовершеннолетняя велосипедистка столкнулась с Kia Sportage в Зубчаниновке

В Кировском районе Самары 17 июля, в 17:40, на ул. Чекистов 12-летняя велосипедистка, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, по предварительной версии полицейских, не убедилась в безопасности маневра, и столкнулась с Kia Sportage под управлением 43-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы, госпитализация ей не понадобилась. По факту ДТП ведется проверка.