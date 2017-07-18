Виктор Сазонов: "Проект "Городская среда" позволит изменить облик городов и районов области"

Во вторник, 18 июля, в Самарской губернской думе состоялось заседание общественного совета федерального партийного проекта "Единой России" "Городская среда".
В мероприятии под председательством координатора партпроекта, председателя областного парламента Виктора Сазонова приняли участие представители муниципалитетов региона, депутаты губернской думы.
Виктор Сазонов, открывая заседание, напомнил, что реализация федерального проекта "Городская среда" в регионах страны началась весной этого года.
"Этот проект имеет огромное значение для жителей Самарской области. Именно от них к нам поступает множество претензий к благоустройству дворов, парков и скверов. Как следствие, отсутствие благоустройства в конечном итоге влияет и на настроение людей", — сказал координатор проекта. Виктор Сазонов добавил, что проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, поддержали депутаты "Единой России". Партпроект рассчитан на 5 лет — до 2022 года.
Председатель губдумы отметил, что на реализацию "Городской среды" из федерального бюджета выделяется 25 млрд руб., Самарская область получит — 927 млн рублей. Региональное софинансирование составлет еще 1,28 млрд рублей. "Эти деньги положат начало изменению облика городов и районов Самарской области", — уверен Виктор Сазонов.
Он пояснил, что 2/3 этих средств будут направлены на комплексное благоустройство дворовых территорий, среди первоочередных мероприятий — ремонт городской инфраструктуры, обустройство детских и спортивных площадок, озеленение, освещение, организация парковочных мест. Всего в проекте примут участие порядка полутора тысяч дворов. Еще 1/3 выделяемых средств пойдет на благоустройство парков и других общественно-значимых мест.
"Первоначально наш регион не вошел в эту программу. Включения нашего региона в число участников проекта удалось добиться во многом благодаря активной позиции губернатора Николая Меркушкина", — подчеркнул Виктор Сазонов.
Региональный координатор партпроекта призвал всех членов общественного совета уйти от формализма в работе и обратил внимание на необходимость эффективного расходования средств и тщательного контроля за выполняемыми работами.
Председатель губдумы особо отметил тот факт, что все работы в рамках реализации партийного проекта "Городская среда" ведутся в тесном контакте с жителями. "Только вместе, объединив усилия власти и населения, можно решить ту или иную проблему", — уверен Виктор Сазонов.
Он заметил, что для реализации этих целей по инициативе Николая Меркушкина в Самарской области проводится реформа местного самоуправления. Так, в областном центре уже созданы 355 общественных советов микрорайонов, аналогичная работа ведется в других муниципалитетах губернии. "Уже сейчас можно сказать, что создан уровень власти, который решает проблемы конкретных людей", — сказал Виктор Сазонов.
В рамках заседания общественного совета также были заслушаны доклады о реализации федерального партпроекта на территории муниципальных образований региона. К примеру, в Самаре в 2017 году. Так, в областной столице в программу включены 196 дворов и 4 общественные территории (4-я очередь набережной, площадь Куйбышева, Струковский сад и Куйбышевский откос). В Тольятти в программу попали 217 дворов.
Виктор Сазонов заметил, что до 1 ноября должно состояться общественное обсуждение проектов благоустройства дворов, которые войдут в региональную программу в 2018–2022 годах.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?