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Виктор Сазонов: "Проект "Городская среда" позволит изменить облик городов и районов области"

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 июля, в Самарской губернской думе состоялось заседание общественного совета федерального партийного проекта "Единой России" "Городская среда".

Виктор Сазонов: "Проект "Городская среда" позволит изменить облик городов и районов области" Виктор Сазонов: "Проект "Городская среда" позволит изменить облик городов и районов области"
Фото: Геннадий Китаев

В мероприятии под председательством координатора партпроекта, председателя областного парламента Виктора Сазонова приняли участие представители муниципалитетов региона, депутаты губернской думы.

Виктор Сазонов, открывая заседание, напомнил, что реализация федерального проекта "Городская среда" в регионах страны началась весной этого года.

"Этот проект имеет огромное значение для жителей Самарской области. Именно от них к нам поступает множество претензий к благоустройству дворов, парков и скверов. Как следствие, отсутствие благоустройства в конечном итоге влияет и на настроение людей", — сказал координатор проекта. Виктор Сазонов добавил, что проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, поддержали депутаты "Единой России". Партпроект рассчитан на 5 лет — до 2022 года.

Председатель губдумы отметил, что на реализацию "Городской среды" из федерального бюджета выделяется 25 млрд руб., Самарская область получит — 927 млн рублей. Региональное софинансирование составлет еще 1,28 млрд рублей. "Эти деньги положат начало изменению облика городов и районов Самарской области", — уверен Виктор Сазонов.

Он пояснил, что 2/3 этих средств будут направлены на комплексное благоустройство дворовых территорий, среди первоочередных мероприятий — ремонт городской инфраструктуры, обустройство детских и спортивных площадок, озеленение, освещение, организация парковочных мест. Всего в проекте примут участие порядка полутора тысяч дворов. Еще 1/3 выделяемых средств пойдет на благоустройство парков и других общественно-значимых мест.

"Первоначально наш регион не вошел в эту программу. Включения нашего региона в число участников проекта удалось добиться во многом благодаря активной позиции губернатора Николая Меркушкина", — подчеркнул Виктор Сазонов.

Региональный координатор партпроекта призвал всех членов общественного совета уйти от формализма в работе и обратил внимание на необходимость эффективного расходования средств и тщательного контроля за выполняемыми работами.

Председатель губдумы особо отметил тот факт, что все работы в рамках реализации партийного проекта "Городская среда" ведутся в тесном контакте с жителями. "Только вместе, объединив усилия власти и населения, можно решить ту или иную проблему", — уверен Виктор Сазонов.

Он заметил, что для реализации этих целей по инициативе Николая Меркушкина в Самарской области проводится реформа местного самоуправления. Так, в областном центре уже созданы 355 общественных советов микрорайонов, аналогичная работа ведется в других муниципалитетах губернии. "Уже сейчас можно сказать, что создан уровень власти, который решает проблемы конкретных людей", — сказал Виктор Сазонов.

В рамках заседания общественного совета также были заслушаны доклады о реализации федерального партпроекта на территории муниципальных образований региона. К примеру, в Самаре в 2017 году. Так, в областной столице в программу включены 196 дворов и 4 общественные территории (4-я очередь набережной, площадь Куйбышева, Струковский сад и Куйбышевский откос). В Тольятти в программу попали 217 дворов.

Виктор Сазонов заметил, что до 1 ноября должно состояться общественное обсуждение проектов благоустройства дворов, которые войдут в региональную программу в 2018–2022 годах.

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