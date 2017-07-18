В Самарский политех подали документы более 6 тыс. абитуриентов

В приемную комиссию СамГТУ подано почти 12 тыс. заявлений. Желание учиться в опорном вузе выразили более шести тысяч абитуриентов, из них около пяти тысяч подали оригиналы документов, сообщают в СамГТУ

Среди факультетов самыми популярными остаются факультет машиностроения, металлургии и транспорта, факультет автоматики и информационных технологий и нефтетехнологический факультет.

Прием документов по результатам ЕГЭ будет проходить до 26 июля.

В этом году в вузе в два раза увеличилось количество бюджетных мест — до 2297. А для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, победителей и призеров олимпиад предусмотрены льготы: надбавки к стипендиям, комфортабельные места в общежитиях, стажировки за рубежом, социальная поддержка и другие.