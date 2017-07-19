Ранее лишенный водительских прав мужчина подозревается в попытке украсть автомобиль

На днях в ходе патрулирования экипажем ДПС задержан подозреваемый в покушении на кражу ВАЗ-2110, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Транспортное средство было похищено от дома, расположенного на ул. Нефтяников в Самаре. О происшествии в полицию сообщил владелец отечественной легковушки. С его слов сотрудники органов внутренних дел составили ориентировку на похищенное имущество. Спустя непродолжительное время один из экипажей ДПС заметил разыскиваемый автомобиль. За рулем находился молодой человек, не пожелавший остановиться на требование полицейских.
После непродолжительной погони в районе Кировского моста легковушка была остановлена, а водитель задержан. При проверке оказалось, что за рулем ВАЗ-2110 находился 24-летний житель Волжского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и угон. Кроме того, молодой человек ранее был лишен права управления транспортными средствами.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ "Покушение на кражу", возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
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Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?