В Самаре полицейские закрыли покерный клуб

В Советском районе Самары полицейские обнаружили нелегальное игорное заведение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На момент проверки в оборудованном под игорный клуб зале находились 20 человек — игроки и работники заведения. Все они были опрошены.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли два стола для игры в покер, сукно, колоды карт, более 1 тыс. покерных фишек различного номинала, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику.

Полицейскими был установлен и задержан предполагаемый хозяин заведения — житель Самары 1969 года рождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ "Незаконная организация и проведение азартных игр". Он находится под подпиской о невыезде.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.