В самарской аптеке обнаружили нарушения при хранении лекарств

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск прокуратуры Промышленного района Самары о привлечении к административной ответственности ООО "Частная поликлиника". 13 июля решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Самарской области.

Как говорится в материалах дела, представители прокуратуры и управления Росздравнадзора региона нашли лекарственные препараты, хранящиеся с нарушением температурного режима. Мази гомеопатические находились в шкафу, на тот момент температура помещения составляла +20°C, хотя их необходимо хранить при температуре +12-15°C.

Кроме того, в аптеке при продаже лекарств была нарушена вторичная заводская упаковка лекарственных средств для инъекций. Помимо этого, в "Частной поликлинике" не вели журнала лабораторно-фасовочных работ.

Суд определил компании в качестве меры наказания административный штраф в размере 100 тыс. руб., но так как она является субъектом малого и среднего бизнеса и впервые совершено правонарушение, а также замечания устранены, то вместо него "Частной поликлинике" было сделано предупреждение.