Вынесен приговор водителю, избившему мужчину за замечание о неправильной парковке

Суд Самарского района региональной столицы вынес приговор водителю Антону Феллеру, который нанес травмы мужчине за замечание о неправильной парковке.

"Подсудимый признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, — сообщили Волга Ньюс в пресс-службе суда Самарского района. — Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего: в его пользу должно быть взыскано 75 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба".

Напомним, уже судимого 26-летнего Антона Феллера обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Все случилось около 13:30 21 апреля 2017 г. у магазина "Горилка" в здании № 71 на ул. Куйбышева.

"Нарушителя правил парковки, вернувшегося из магазина с покупкой, возле автомобиля встретил мужчина, — сообщала пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, опубликовавшая отрывок видеосъемки конфликта. — Он попросил водителя убрать автомобиль с тротуара. Но замечание прохожего вызвало у нарушителя ярость: он толкнул незнакомца в грудь, отчего тот упал на асфальт и ударился головой".

На съемке видно, что далее водитель подходит к более молодому и худому мужчине и бьет его, а после этого уезжает.

Более молодой мужчина, Егор, и признан потерпевшим по делу. Нанесенные ему травмы согласно заключению экспертизы — тяжелые (перелом основания свода черепа, черепно-мозговая травма и другие).

У МВД России по Самаре было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Дело начал рассматривать судья Самарского района региональной столицы Николай Черняков 15 июня.

Подсудимый Антон Феллер заявил на суде, что полностью признает вину и просит рассмотреть его дело в особом порядке — быстро, без исследования материалов дела.

Потерпевший Егор протестовал. "Я хочу, чтобы была проведена вторая судмедэкспертиза, — сказал Егор, с лица которого на тот момент еще не сошел большой синяк под глазом, на суде. — Мне становится все хуже. Я нуждаюсь в дальнейшем лечении. Я сейчас даже не могу работать — я работал грузчиком". Суд удовлетворил его ходатайство.

Как рассказал после заседания журналисту Волга Ньюс подсудимый Антон Феллер, он, хоть вину и признает, считает, что в СМИ опубликована неполная версия случившегося.

"Я работаю установщиком оборудования и подрабатываю в такси, — рассказал Антон. — И в тот день я устанавливал в магазине стеллажи. Я сначала припарковался на единственном близком парковочном месте. Но тут подъехала грузовая машина магазина — им нужно было разгрузить тяжелую продукцию. Тогда я уступил парковочное место и заехал на тротуар".

По словам Антона, он делал свою работу в магазине, когда к нему подбежала коллега и сказала, что кто-то стучит по стеклу машины.

"Я вышел, закрыл машину на ключ и ушел обратно в магазин, — говорит Антон. — Тут заходит пожилой мужчина — вроде он отчим потерпевшего. Начинает на меня ругаться, достает "корочки" — вроде силовых органов, говорит — смотри сюда, кто с тобой сейчас разговаривать будет. И второй, молодой, стал прыгать сзади него со словами: "Тебе сейчас будет".

Антон утверждает, будто бы сначала не обращал внимания, но его провоцировали.

"У нас в машине такси рация была, там все слышно было, как они провоцировали, — рассказывает он. — Когда я вышел, установив оборудование, тот молодой стоял впереди машины, а пожилой начал орать мне матом".

Антон заявлял, что не собирался никого бить, но вспылил, якобы когда мужчина постарше перешел на оскорбления его матери.

"Тогда я пошел на него, а он сделал какое-то движение, как будто хотел вытащить нож, я оттолкнул его, а он упал, — рассказывает Антон. — После этого ударил молодого по лицу".