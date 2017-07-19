Саратовская компания поставит в Самару 88 остановочных павильонов

ООО "Саратовский металлообрабатывающий завод" стало победителем конкурса, объявленного мэрией Самары, на поставку 88 остановочных павильонов, пишет "Самарская газета". Предложение саратовского предприятия на торгах предпочли заявке местного "Куйбышевского Промстройпроекта".
Администрация Самары искала подрядчика, который за 9,5 млн руб. изготовит и смонтирует остановочные павильоны в Куйбышевском и Октябрьском районах Самары. "Куйбышевский Промстройпроект" предложил выполнить работы за 7,5 млн руб., саратовский завод согласился за 7,4 млн и стал победителем.
Все 88 остановок завод должен изготовить и смонтировать в Самаре до 30 сентября текущего года. Гарантия на объекты составит два года.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?