Саратовская компания поставит в Самару 88 остановочных павильонов

ООО "Саратовский металлообрабатывающий завод" стало победителем конкурса, объявленного мэрией Самары, на поставку 88 остановочных павильонов, пишет "Самарская газета". Предложение саратовского предприятия на торгах предпочли заявке местного "Куйбышевского Промстройпроекта".

Администрация Самары искала подрядчика, который за 9,5 млн руб. изготовит и смонтирует остановочные павильоны в Куйбышевском и Октябрьском районах Самары. "Куйбышевский Промстройпроект" предложил выполнить работы за 7,5 млн руб., саратовский завод согласился за 7,4 млн и стал победителем.

Все 88 остановок завод должен изготовить и смонтировать в Самаре до 30 сентября текущего года. Гарантия на объекты составит два года.