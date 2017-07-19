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Губернатор Власть и политика

По решению Николая Меркушкина в Кировском районе за два года построят 10 универсальных спортплощадок

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 июля, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов посетил образовательные учреждения Кировского района, на базе которых в 2017 г. планируется построить спортивные площадки. Решение о выделении дополнительных средств на их возведение принял губернатор Николай Меркушкин.

Об этом решении глава региона сообщил в марте 2017 г. во время празднования 75-летия Кировского района. "Это подарок от губернских властей к юбилею. Нам очень важно, чтобы росло здоровое поколение и воспитывало в себе победный дух. Это основа движения вперед, основа конкурентоспособности", — заявил Николай Меркушкин, поздравляя кировчан.

За два года в Кировском районе появится 10 площадок, пять из них — уже к осени текущего года при школах №№ 32, 86 и 162, а также на территориях центра детского творчества "Ирбис" и детского епархиального образовательного центра в Зубчаниновке. Эти учреждения были определены совместно министерством спорта региона, департаментом образования Самары и администрацией Кировского района.

"Принято оптимальное решение как с точки зрения содержания и контроля за состоянием площадок, так и с точки зрения организации спортивной работы на территории района", — поделился Виктор Сазонов.

В частности, руководство школы № 32 (ул. Ст. Загора, 226а), общественники и родители учеников долгие годы добивались строительства современной спортплощадки. Старая, с потрескавшимся асфальтовым покрытием, прежде всего, не соответствует требованиям безопасности.

Первоначально здесь планировали построить площадку 20х40 м, однако территория позволяет реализовать и более крупный проект. По настоянию Виктора Сазонова, на базе учреждения будет возведена универсальная площадка 30х60 м с хоккейной коробкой и травяным покрытием. Летом здесь будут играть в мини-футбол и баскетбол, зимой — в хоккей. Также на площадке можно организовывать массовые катания на коньках. "Площадка будет лучшая в городе", — заверил спикер губдумы и пообещал приехать на открытие.

Подготовительные работы на территории начнутся в ближайшие дни, открытие запланировано на осень. "Октябрь — крайний срок", — уточнил первый заместитель министра спорта региона Андрей Харин.

В эти же сроки новые спортобъекты появятся на территории детского епархиального центра (ул. Азовская, 54 А) и при школах № 86 (Зубчаниновское шоссе, 161) и 162 (ул. Елизарова, 28 а). Универсальный комплекс станет подарком к новому учебному году и двум тысячам самарцев от 4 до 18 лет, занимающимся в центре детского творчества "Ирбис" на Юбилейной, 61. "Это необходимо детям", — поблагодарил директор "Ирбиса" Павел Сенников.

В завершении выездного совещания Виктор Сазонов отметил, что в Самаре и Самарской области ведется колоссальная работа по созданию условий для занятий спортом. Так, с 2013 г. в регионе как по федеральным программам развития физической культуры и спорта, так и в рамках государственно-частного партнерства построено более 300 спортобъектов.

"Мы и дальше будем делать все, чтобы создавать оптимальные условия для занятий детьми и молодежью любимыми видами спорта", — резюмировал Виктор Сазонов.

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Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!

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