На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открывают движение по тоннелю

С 20 июля движение "из города" по Московскому шоссе в районе пересечения с Ракитовском шоссе будет осуществляться по построенному путепроводу тоннельного типа, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Движение "в город" на данном участке будет пущено по тоннелю с 22 июля. При этом для проведения работ закроют движение над путепроводом, в том числе поворот на Волжское шоссе.

Кроме того, с 24 июля будет перекрыт проезд на улицу Бубнова с Московского шоссе. Движение пустят через дублер. МШ перекрытие Ракитовского шоссе 17.07.2016 Model.pdf

Напомним, полностью оба тоннеля на Московском шоссе планируется открыть для движения 1 сентября.