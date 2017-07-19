В Самаре погибла женщина, которую зажало "семеркой", въехавшей в Lada Granta

В среду, 19 июля, в Самаре произошло ДТП, в котором погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:35 в районе 9 просеки 25-летний водитель "семерки" на ул. Берег реки Волга допустил самопроизвольное движение машины. В результате автомобиль столкнулся с припаркованной пустой Lada Granta. При этом между машинами зажало 67-летнюю женщину. От полученных травм пешеход скончалась на месте.