В колониях Самарской области начали производить продукцию к ЧМ-2018

Товары к предстоящему ЧМ-2018, часть матчей которого пройдет в Самаре, стали выпускать осужденные ИК-6,10 и 13, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН. Эта работа ведется согласно соглашению, заключенному между ведомством и районными администрациями областного центра.

В перечне продукции — металлические ограждения для внутридомовых территорий, цветочные вазоны и бетонная тротуарная плитка. Товары, выпускаемые в колониях, районные власти используют для благоустройства дворов и улиц.

По словам заместителя начальника УФСИН полковника внутренней службы Григория Неймарка, продукция исправительных учреждений отличается низкой себестоимостью и высоким качеством, что немаловажно в современных рыночных условиях.