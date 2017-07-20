В Жигулевске задержали мужчину, незаконно выловившего 12 судаков около ГЭС

В Жигулевске правоохранители задержали 43-летнего безработного жителя Тольятти, незаконно ловившего рыбу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину обнаружили сотрудники вневедомственной охраны рядом с Жигулевской ГЭС, в запретной зоне Саратовского водохранилища. По данным полиции, в местах нереста и миграционных путей к ним с помощью снасти с пятью крючками он незаконно выловил 12 судаков. Этим подозреваемый причинил ущерб государственным рыбным запасам на 3 тыс. рублей.

По статье "Незаконная добыча водных биоресурсов" возбуждено уголовное дело.