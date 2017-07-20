Ночью 28 человек тушили частный дом в центре Самары

В среду, 19 июля, в 23:54, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Ленинской в Ленинском районе Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 20 кв. м. В его тушении участвовали 28 человек, которые использовали шесть единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 0:22.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.