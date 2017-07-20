На дороге Челно-Вершины — Шламка — Нурлат столкнулись "Газель" и автобус

В Челно-Вершинском районе 19 июля произошло ДТП с участием "Газели" и автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:15 на 11 км дороги Челно-Вершины — Шламка — Нурлат 57-летний водитель "Газели", ехавший направлении с. Шламка, совершая обгон, по предварительной версии полицейских, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ-423002, поворачивавшим налево.
В результате аварии травмы получила 57-летняя пассажирка "Газели".
По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы.
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Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.