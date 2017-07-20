На дороге Челно-Вершины — Шламка — Нурлат столкнулись "Газель" и автобус

В Челно-Вершинском районе 19 июля произошло ДТП с участием "Газели" и автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:15 на 11 км дороги Челно-Вершины — Шламка — Нурлат 57-летний водитель "Газели", ехавший направлении с. Шламка, совершая обгон, по предварительной версии полицейских, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ-423002, поворачивавшим налево.

В результате аварии травмы получила 57-летняя пассажирка "Газели".

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы.