Названа новая дата ограничения движения на Московском шоссе в районе ул. Луначарского

В связи со строительством развязки на пересечении Московского шоссе с улицами Гагарина и Луначарского с 26 июля до завершения работ будет изменена схема организации движения автомобильного транспорта на участке Московского шоссе от пр. Масленникова до ул. Киевской. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Проехать на этом отрезке можно будет только по направлению "в город". Объезд участка Московского шоссе от пр. Масленникова до ул. Киевской в направлении "из города" возможен по ул. Киевской, где также будет введено одностороннее движение, либо по ул. Мичурина.
Напомним, ограничение планировалось ввести еще 13 июня, но затем отложили на неопределенный срок. Это связывали с отсутствием технических средств организации дорожного движения и неготовности строительной организации.
Департамент информполитики просит с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на благоустройство города, и планировать поездки на личном и общественном транспорте заранее.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?