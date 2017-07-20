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Общество

Названа новая дата ограничения движения на Московском шоссе в районе ул. Луначарского

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи со строительством развязки на пересечении Московского шоссе с улицами Гагарина и Луначарского с 26 июля до завершения работ будет изменена схема организации движения автомобильного транспорта на участке Московского шоссе от пр. Масленникова до ул. Киевской. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Названа новая дата ограничения движения на Московском шоссе в районе ул. Луначарского Названа новая дата ограничения движения на Московском шоссе в районе ул. Луначарского
Фото: Андрей Савельев

Проехать на этом отрезке можно будет только по направлению "в город". Объезд участка Московского шоссе от пр. Масленникова до ул. Киевской в направлении "из города" возможен по ул. Киевской, где также будет введено одностороннее движение, либо по ул. Мичурина. 

Напомним, ограничение планировалось ввести еще 13 июня, но затем отложили на неопределенный срок. Это связывали с отсутствием технических средств организации дорожного движения и неготовности строительной организации.

Департамент информполитики просит с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на благоустройство города, и планировать поездки на личном и общественном транспорте заранее.

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