В Загородном парке восстановят горнолыжный склон

Во вторник, 18 июля, администрация Самары обнародовала заключение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в городские правила застройки и землепользования.
Среди рассматриваемых объектов земельный участок площадью 49,8 тыс. кв. м, расположенный на территории Загородного парка. По итогам слушаний его зонирование было сменено на зону Р-4, земля в которой предназначена для организации отдыха и досуга населения.
Заявителем по объекту выступает министерство спорта Самарской области. Как пояснили в ведомстве, речь идет о восстановлении в парке горнолыжного склона.
"Восстановить трассу поручил глава региона Николай Меркушкин. С этой просьбой в правительство обращалось немало горожан, — рассказали в министерстве. — Сейчас произведена смена зонирования участка, теперь нужно разработать проект межевания территории, затем — передать землю в собственность минспорта. После этого начнутся работы по проектированию объекта и поиску подрядчика".
Пока работы по благоустройству склона планируют завершить до конца 2017 г., однако все будет зависеть от сроков оформления земли. После строительства новая горнолыжная трасса будет передана в управление спортивной школы олимпийского резерва № 1.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?