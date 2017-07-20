В ледовом дворце Отрадного заканчивается подготовка к новому хоккейному сезону

В четверг, 20 июля, официальный сайт администрации Отрадного проинформировал о ходе подготовки спортивного сооружения к новому сезону.
С 25 июля на крытом катке планируется начать новую заливку льда, завершатся работы уже к первой декаде августа. В начале лета он был растоплен для своевременного технического обслуживания и ремонта.
Также специалисты сейчас ремонтируют и стягивают хоккейную коробку, производят продувку систем вентиляции, выравнивание хладагента, регулировку систем кондиционирования, охлаждения и отопления, замену фильтров и текущий ремонт раздевалок.
Компания застройщик ГК "Горизонт" по гарантийному ремонту проводит работы на входной группе спортсооружения, а также выравнивает полы и производит замену резинового покрытия.
Также в рамках социально-экономического партнёрства администрации Отрадного и АО "Самаранефтегаз" в МАУ "Ледовый дворец" было приобретено профессиональное звуковое оборудование. В настоящий момент производятся его монтаж и установка.
В настоящее время весь тренерский состав вышел на работу и приступил к проведению "сухих" тренировок с воспитанниками секции фигурного катания на коньках и хоккея, которые проходят на прилегающей территории Ледового дворца и на территории стадиона "Нефтяник".
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