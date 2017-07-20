В ледовом дворце Отрадного заканчивается подготовка к новому хоккейному сезону

В четверг, 20 июля, официальный сайт администрации Отрадного проинформировал о ходе подготовки спортивного сооружения к новому сезону.

С 25 июля на крытом катке планируется начать новую заливку льда, завершатся работы уже к первой декаде августа. В начале лета он был растоплен для своевременного технического обслуживания и ремонта.

Также специалисты сейчас ремонтируют и стягивают хоккейную коробку, производят продувку систем вентиляции, выравнивание хладагента, регулировку систем кондиционирования, охлаждения и отопления, замену фильтров и текущий ремонт раздевалок.

Компания застройщик ГК "Горизонт" по гарантийному ремонту проводит работы на входной группе спортсооружения, а также выравнивает полы и производит замену резинового покрытия.

Также в рамках социально-экономического партнёрства администрации Отрадного и АО "Самаранефтегаз" в МАУ "Ледовый дворец" было приобретено профессиональное звуковое оборудование. В настоящий момент производятся его монтаж и установка.

В настоящее время весь тренерский состав вышел на работу и приступил к проведению "сухих" тренировок с воспитанниками секции фигурного катания на коньках и хоккея, которые проходят на прилегающей территории Ледового дворца и на территории стадиона "Нефтяник".