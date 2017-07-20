16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" подписал контракты с юниорами ХК ЦСК ВВС начнет чемпионат ВХЛ домашним матчем с "Барсами" ХК "Лада" начнет сезон в августе домашней игрой с "Трактором" ХК "Лада" подпишет контракт с форвардом Егором Бабенко, вернувшимся из WHL ХК ЦСК ВВС заявлен в чемпионат Высшей хоккейной лиги

Хоккей Спорт

В ледовом дворце Отрадного заканчивается подготовка к новому хоккейному сезону

ОТРАДНЫЙ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 34
Версия для печати

В четверг, 20 июля, официальный сайт администрации Отрадного проинформировал о ходе подготовки спортивного сооружения к новому сезону.

С 25 июля на крытом катке планируется начать новую заливку льда, завершатся работы уже к первой декаде августа. В начале лета он был растоплен для своевременного технического обслуживания и ремонта.

Также специалисты сейчас ремонтируют и стягивают хоккейную коробку, производят продувку систем вентиляции, выравнивание хладагента, регулировку систем кондиционирования, охлаждения и отопления, замену фильтров и текущий ремонт раздевалок.

Компания застройщик ГК "Горизонт" по гарантийному ремонту проводит работы на входной группе спортсооружения, а также выравнивает полы и производит замену резинового покрытия.

Также в рамках социально-экономического партнёрства администрации Отрадного и АО "Самаранефтегаз" в МАУ "Ледовый дворец" было приобретено профессиональное звуковое оборудование. В настоящий момент производятся его монтаж и установка.

В настоящее время весь тренерский состав вышел на работу и приступил к проведению "сухих" тренировок с воспитанниками секции фигурного катания на коньках и хоккея, которые проходят на прилегающей территории Ледового дворца и на территории стадиона "Нефтяник".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Саша 29 апреля 2014 09:16 Домашние матчи ХК ЦСК ВВС самарцы теперь будут смотреть по видеотрансляциям

Да, в продаже будут абонементы

Фото на сайте

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" по буллитам проиграл новокузнецкому "Металлургу" - 1:2

ХК "Лада" по буллитам проиграл новокузнецкому "Металлургу" - 1:2

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6