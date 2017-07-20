В четверг, 20 июля, в Самаре состоялось подписание соглашения между ПАО "КуйбышевАзот" и итальянским концерном Maire Tecnimont group о создании в Тольятти совместного предприятия по производству карбамида. В церемонии принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Николай Меркушкин: "Создание нового производства на "КуйбышевАзоте - еще один шаг к наращиванию экспортного потенциала предприятия"

Свои подписи под документом поставили генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко и управляющий директор MET Development Фабио Фрителли. Новый проект позволит привлечь в регион самые современные технологии и укрепить позиции Самарской области на рынке минеральных удобрений.

Maire Tecnimont — один из мировых лидеров по строительству заводов в сфере газо- и нефтепереработки, нефтехимии и удобрений. Только в прошлом году выручка компании составила 2,4 млрд евро. Создание нового производства на площадке "КуйбышевАзота" обеспечит приток в регион значительных инвестиций — порядка 11 млрд рублей.

Новое СП займется производством гранулированного карбамида — одного из наиболее востребованных удобрений в сельском хозяйстве, на него приходится более 70% всего мирового потребления. Ожидается, что совместное предприятие выпустит первый продукт в 2020 году.

"Создание совместного предприятия "КуйбышевАзотом" и Maire Tecnimont исключительно важно для Самарской области в целом. Это и новые технологии, и новые инвестиции в экономику региона, и создание новых рабочих мест. Кроме того, для нас новое производство — это еще один шаг к импортозамещению и наращиванию экспортного потенциала тольяттинского химического гиганта", — заметил в приветственном слове Николай Меркушкин.

Кроме того, как подчеркивает губернатор, новое СП в перспективе будет платить в консолидированный бюджет серьезные налоговые отчисления. По оценке экспертов, эта сумма будет составлять порядка 1 млрд рублей в год. Создание СП, по словам главы региона, позволит создать новые рабочие места, что очень важно для Тольятти.

Николай Меркушкин также высоко оценил инвестиционный потенциал ПАО "КуйбышевАзот". "За последние три года на предприятии было запущено три совместных производства с участием иностранного капитала, в стадии завершения находится еще один проект. Общая сумма инвестиций в тольяттинский завод за последние несколько лет составила более 1 млрд евро. Уверен, что и совместный проект с вашей компанией будет также успешен. Для этого на "КуйбышевАзоте" созданы все необходимые условия", — обращаясь к гендиректору Maire Tecnimont Пьерроберто Фолджиеро, подчеркнул Николай Меркушкин.

Среди особенностей тольяттинского предприятия глава региона выделил соблюдение всех самых современных требований в области менеджмента и технологий, а также отметил высокую производительность труда.

"Со своей стороны, правительство Самарской области будет оказывать СП всю необходимую поддержку, чтобы проект был реализован в заявленные сроки", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что продукция нового завода будет пользоваться спросом среди сельхозпроизводителей не только губернии, но и других регионов страны. "До недавнего времени карбамид не так широко использовался нашими фермерами, но постепенно они начинают все более активно применять его", — сказал губернатор.

Пьерроберто Фолджиеро выразил слова благодарности Николаю Меркушкину за поддержку областного правительства в реализации этого масштабного проекта. Он отметил, что Maire Tecnimont работает в нашей стране с 1930-х годов, когда компания построила в СССР один из первых заводов по производству аммиака. Сейчас на счету Maire Tecnimont несколько десятков успешных проектов, реализованных в нашей стране.

"В основу нашего решения о создании СП в Тольятти легло несколько причин. Во-первых, это деловая репутация нашего партнера, компании "КуйбышевАзот". Во вторых, это потенциал региона по потреблению удобрений, его рост. И третье — это наличие природных ресурсов, в частности, природного газа. Комбинация всех этих трех факторов послужила основой для принятия решения о работе в Самарской области", — сообщил Пьерроберто Фолджиеро.

Он добавил, что впервые реализация проекта будет застрахована итальянским государственным экспортно-кредитным агентством SACE. "Хочу подчеркнул, что создание совместного предприятия с "КуйбышевАзотом" было одобрено и поддержано итальянским правительством", — сказал гендиректор Maire Tecnimont. По его словам, это позволит привлечь финансирование со стороны пула международных финансовых институтов.

Председатель совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" Виктор Герасименко также выразил слова благодарности Николаю Меркушкину за поддержку всех масштабных инвестиционных проектов, реализуемых предприятием.

Он отметил, что проект "Карбамид" станет одним из самых масштабных СП для "КуйбышевАзота". Планируется, что в год СП будет производить продукции на 10,3 млрд рублей, порядка четверти сегодняшней выручки "КуйбышевАзота".

"Это исключительно важный проект как для Самарской области, так и страны в целом", — в завершении встречи подчеркнул Николай Меркушкин.