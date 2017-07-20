За 2017 год за нарушение "антитабачного" закона Роспотребнадзор выписал штрафов более чем на 700 тыс. рублей

В первом полугодии 2017 года за различные нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака областное управление Роспотребнадзора вынесло 60 постановлений о штрафе на общую сумму 713 тыс. рублей.

Из них 21 — на граждан в сумме 23 тыс. рублей, 23 — на должностных лиц на 210 тыс. рублей и 16 в отношении юридических лиц на сумму 480 тыс. рублей.

За аналогичный период 2016 года специалисты Роспотребнадзора выписали штрафов на 418 тыс. рублей.

За курение в неположенных местах вынесли 14 постановлений в отношении граждан на сумму 7 тыс. рублей. За курение на детских площадках — три постановления на граждан в сумме 6 тыс. рублей.

За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения вынесли 24 постановления на сумму 440 тыс. рублей, из них 14 на должностных лиц в сумме 140 тыс. рублей и 10 на юридических лиц в сумме 300 тыс. рублей.

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией — 16 постановлений на сумму 224 тыс. рублей, в том числе на граждан — два постановления в сумме 4 тыс. рублей, должностных лиц — восемь постановлений в сумме 40 тыс. рублей и шесть постановлений в отношении юридических лиц на сумму 180 тыс. рублей.

За продажу табачной продукции несовершеннолетним вынесли три постановления на сумму 36 тыс. рублей, в том числе два постановления на граждан в сумме 6 тыс. рублей и одно постановление в отношении должностного лица в сумме 30 тыс. рублей.