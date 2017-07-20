За 2017 год за нарушение "антитабачного" закона Роспотребнадзор выписал штрафов более чем на 700 тыс. рублей

В первом полугодии 2017 года за различные нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака областное управление Роспотребнадзора вынесло 60 постановлений о штрафе на общую сумму 713 тыс. рублей.
Из них 21 — на граждан в сумме 23 тыс. рублей, 23 — на должностных лиц на 210 тыс. рублей и 16 в отношении юридических лиц на сумму 480 тыс. рублей.
За аналогичный период 2016 года специалисты Роспотребнадзора выписали штрафов на 418 тыс. рублей.
За курение в неположенных местах вынесли 14 постановлений в отношении граждан на сумму 7 тыс. рублей. За курение на детских площадках — три постановления на граждан в сумме 6 тыс. рублей.
За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения вынесли 24 постановления на сумму 440 тыс. рублей, из них 14 на должностных лиц в сумме 140 тыс. рублей и 10 на юридических лиц в сумме 300 тыс. рублей.
За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией — 16 постановлений на сумму 224 тыс. рублей, в том числе на граждан — два постановления в сумме 4 тыс. рублей, должностных лиц — восемь постановлений в сумме 40 тыс. рублей и шесть постановлений в отношении юридических лиц на сумму 180 тыс. рублей.
За продажу табачной продукции несовершеннолетним вынесли три постановления на сумму 36 тыс. рублей, в том числе два постановления на граждан в сумме 6 тыс. рублей и одно постановление в отношении должностного лица в сумме 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!