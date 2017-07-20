На трассе М-5 под Самарой столкнулись два грузовика и две легковушки, есть пострадавшие

В четверг, 20 июля, в 9:50, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП в Сергиевском районе на 1113 км дороги М-5, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, их сотрудники, выезжавшие на место происшествия, установили, что произошло столкновение четырех автомобилей. Проводились аварийно-спасательные работы.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в ДТП попали два грузовика марки MAN и два легковых автомобиля: Skoda и Peugeot.
В результате аварии, по предварительным данным полицейских, пострадал водитель автомобиля Peugeot и два пассажира Skoda.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.