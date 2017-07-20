На трассе М-5 под Самарой столкнулись два грузовика и две легковушки, есть пострадавшие

В четверг, 20 июля, в 9:50, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП в Сергиевском районе на 1113 км дороги М-5, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, их сотрудники, выезжавшие на место происшествия, установили, что произошло столкновение четырех автомобилей. Проводились аварийно-спасательные работы.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в ДТП попали два грузовика марки MAN и два легковых автомобиля: Skoda и Peugeot.

В результате аварии, по предварительным данным полицейских, пострадал водитель автомобиля Peugeot и два пассажира Skoda.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.