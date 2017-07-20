В Тольятти ремонт магистральных дорог вошел в активную фазу

В четверг, 20 июля, официальный сайт мэрии Тольятти проинформировал о ходе работ по ремонту дорог в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

Ремонтные работы на ул. Карла Маркса уже вошли в завершающую стадию. На дороге практически закончено устройство выравнивающего слоя (на 90%) и активно укладывается верхний слой.

За прошедшие сутки новый асфальт закрыл почти 6 тыс кв.м магистрали, покрыто 640 м тротуаров и посадочных площадок остановок. Также произведен демонтаж старых бордюров на протяжении 400 м.

За сутки, 19 июля, на ул. Борковской, где ремонт стартовал на текущей неделе, отфрезеровано 5 тыс. кв. м из запланированных 66 тыс. кв. м.

Что касается ул. Кунеевская, то здесь стартовали работы по укладке верхнего, завершающего слоя. За сутки асфальт положен на площади 7 тыс. кв м из запланированных 35,8 тыс кв. м. Также за сутки заменено 542 м и демонтировано 300 м бордюрного камня.

Продолжится ремонт ул. Комсомольская — 19 июля устройство выравнивающего слоя произведено на площади более 600 кв. м.

Напомним, ремонт указанных магистралей осуществляется в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Контракт на сумму 843 млн руб. заключен с компанией "Автодоринжиниринг". Добавим, что на сегодняшний день полностью завершены ремонтные работы на ул. Фабричной.