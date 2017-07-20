В Тольятти ремонт магистральных дорог вошел в активную фазу

В четверг, 20 июля, официальный сайт мэрии Тольятти проинформировал о ходе работ по ремонту дорог в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".
Ремонтные работы на ул. Карла Маркса уже вошли в завершающую стадию. На дороге практически закончено устройство выравнивающего слоя (на 90%) и активно укладывается верхний слой.
За прошедшие сутки новый асфальт закрыл почти 6 тыс кв.м магистрали, покрыто 640 м тротуаров и посадочных площадок остановок. Также произведен демонтаж старых бордюров на протяжении 400 м.
За сутки, 19 июля, на ул. Борковской, где ремонт стартовал на текущей неделе, отфрезеровано 5 тыс. кв. м из запланированных 66 тыс. кв. м.
Что касается ул. Кунеевская, то здесь стартовали работы по укладке верхнего, завершающего слоя. За сутки асфальт положен на площади 7 тыс. кв м из запланированных 35,8 тыс кв. м. Также за сутки заменено 542 м и демонтировано 300 м бордюрного камня.
Продолжится ремонт ул. Комсомольская — 19 июля устройство выравнивающего слоя произведено на площади более 600 кв. м.
Напомним, ремонт указанных магистралей осуществляется в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Контракт на сумму 843 млн руб. заключен с компанией "Автодоринжиниринг". Добавим, что на сегодняшний день полностью завершены ремонтные работы на ул. Фабричной.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?