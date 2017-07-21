Мужчина получил смертельную травму при нырянии с лодки

Вечером в четверг, 20 июля, по предварительным данным, на Волге в районе с. Березовка Шигонского района при нырянии с лодки тяжелую "травму ныряльщика" (повреждение шейного отдела позвоночника при ударе о грунт — прим. ВН) получил молодой мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Знакомые пострадавшего поместили его в лодку и повезли к берегу в район зеленой зоны Тольятти, вызвав туда скорую помощь. Но по пути пострадавший скончался.

Точные причины его смерти установят специалисты.