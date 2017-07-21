Выходец из Самары покинул правительство Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил с должности заместителя министра топлива и энергетики республики 29-летнего выходца из Самары Дмитрия Кадетова, сообщает crimea.ria.ru.
Кадетов освобожден от должности 25 июля в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.
Напомним, Дмитрий Кадетов был назначен на этот пост 25 июля 2016 года. До этого он трудился в ОА "Самарская региональная энергетическая корпорация" в должности помощника гендиректора, а затем начальником юридического отдела.
Примечательно, что бывший гендиректор СамРЭКа и областного Фонда капитального ремонта Андрей Чибисов сейчас занимает пост директора департамента городского хозяйства Севастополя.
Последние комментарии
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!