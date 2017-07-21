В Самаре из-за ремонта теплосети ограничат движение транспорта

В пятницу, 21 июля, с 8:00 до 23:00 воскресенья, 23 июля, будет ограничено движение транспорта по ул. Алма-Атинской на участке протяженностью 200 метров от ул. Енисейской в сторону ул. Черемшанской, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

На данном участке проводится ремонт тепловых сетей и восстановление благоустройств. Ограничение движение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения.