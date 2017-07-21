В Постниковом овраге между трамвайными остановками обустроят пешеходную зону

В четверг, 20 июля, глава Самары Олег Фурсов, проводя традиционный прием граждан, сообщил, что в Постниковом овраге между трамвайными остановками будет обустроена пешеходная зона.
С просьбой навести порядок на этой территории обратилась жительница города Наталья Трушина. Участок между трамвайными остановками маршрутов № 5, 20, 22 и № 4, 13, 23 в Постниковом овраге является своеобразным пересадочным пунктом — многие горожане проходят именно здесь, по улице Врубеля, чтобы пересесть с одного транспорта на другой. Во время дождей и схода снега существующие тротуары заливает водой, также мешают пешеходам разросшиеся ветки деревьев.
Глава города дал поручение руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову рассчитать стоимость работ, после чего будет принято решение о создании пешеходной зоны уже в этом году или переносе работ на весну 2018 года.
Кроме того, Олег Фурсов дал поручение в ближайшее время благоустроить существующую дорогу — провести обрезку деревьев, убрать траву, которая затрудняет передвижение горожан.
Отметим, что ранее с просьбой организовать пешеходную зону от Постникового оврага до Самарского университета к главе города обращались представители студенческого сообщества. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. В скором времени вдоль ул. Ново-Садовой появится тротуар протяженностью в 470 м.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?