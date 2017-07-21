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ДТП Происшествия

Под Новокуйбышевском при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июля, утром под Новокуйбышевском произошло ДТП с участием 30-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2110, который ехал со стороны города в направлении п. Гранный, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным, в пути водитель "десятки" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП водитель легковушки погиб.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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