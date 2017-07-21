Под Новокуйбышевском при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

В пятницу, 21 июля, утром под Новокуйбышевском произошло ДТП с участием 30-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2110, который ехал со стороны города в направлении п. Гранный, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным, в пути водитель "десятки" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП водитель легковушки погиб.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.