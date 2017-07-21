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Общество

Оздоровительный лагерь имени Юрия Гагарина открыл третью смену

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Мы живем одной дружной семьей". Это слова из гимна детского оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина, который расположился в живописной лесопарковой зоне Новокуйбышевска. Здесь 19 июля открылась третья смена.

Фото: Ирина Бабичева

154 ребенка сотрудников Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и дочерних предприятий компании "Роснефть" в возрасте от 6 до 15 лет в течение 21 дня будут отдыхать и поправлять здесь свое здоровье, чтобы с новыми силами с 1 сентября начать очередной учебный год. Всего за лето здесь отдыхают около 600 "гагаринцев".

ДОЛ имени Юрия Гагарина — поистине уникальное явление в системе летних лагерей в Самарской области. Он был построен 55 лет тому назад для детей сотрудников НПЗ. С тех пор, несмотря ни на какие трудности, он остается в системе социальной инфраструктуры завода. Многие промышленные гиганты региона давно отдали свои детские учреждения в муниципальную или государственную собственность. А НК НПЗ остается верен социальной политике предприятия. Генеральный директор завода Виталий Зубер справедливо считает, что средства, вложенные в детей, окупаются стократно. И в том, что родители на производстве, видя такую заботу, работают на совесть. И сами дети, как правило, получив соответствующее профессиональное образование, стремятся попасть именно на НПЗ или дочерние предприятия нефтяной компании. Трудовых династий здесь многие десятки.

Вот и в этом году к 55-летнему юбилею, который будут широко праздновать в начале августа, завод подарил лагерю прекрасную универсальную спортивную площадку с футбольным полем, беговыми дорожками и другими спортивными наворотами.

Вообще корпоративный дух здесь царит во всем, естественно, с воспитательно-педагогическим уклоном. Каждый год — новая методическая программа, которой подчинены абсолютно все мероприятия в лагере. "В этом году, — говорит начальник лагеря Светлана Корнеева, — у нас проходит "Космическое путешествие". Мы же носим имя первого космонавта. Кроме того, обязательно будет экологическая составляющая, поскольку идет Год экологии. Программа была одобрена экспертами регионального министерства образования и науки. Каждый день посвящен определенной звезде. Но звезды необычные: Гагарина, добра, экологии, Самарской губернии… И так на протяжении всей смены".

Все дети в зависимости от возраста поделены на девять космических экипажей. Несмотря на разницу в возрасте, весь космический детский отряд — единая команда. Что особенно проявилось на торжественном концерте в честь открытия третьей смены. Песни даже самого младшего экипажа дружно подхватывал весь зал. А гимн лагеря, который написал руководитель музыкального кружка, педагог школы N6 Новокуйбышевска Сергей Григорьев, знает назубок каждый юный космонавт.

Первая половина дня отдана оздоровлению. Здесь тоже своя особенность. В лагере дети могут получать санаторно-оздоровительное лечение, что особенно важно для подрастающего поколения. Рядом расположен заводской санаторно-оздоровительный центр "Здоровье", где дети за смену получают консультации лор-врача, окулиста, невропатолога, проходят УЗИ, физиотерапевтические процедуры и др. Это не считая того, что в ДОЛ есть собственный врач и две медсестры.

Кроме того, детский загородный лагерь НК НПЗ — это познавательный отдых в живописном уголке природы, комфортабельные корпуса, волейбольные, баскетбольные площадки со специальным покрытием — ребята заняты в многочисленных спортивных и творческих кружках. Теннисные столы в каждом жилом корпусе. Заместитель начальника лагеря Ирина Слепова с гордостью показывает чудесный бассейн на открытом воздухе, где одновременно могут барахтаться в воде два экипажа. Не умеющих плавать этому искусству обучат опытные инструкторы.

В лагере по традиции работает профессиональный и креативный коллектив из 38 сотрудников. Вожатые — опытные педагоги и студенты, прошедшие соответствующую педагогическую подготовку. Все беззаветно преданы своему делу и лагерю, неоднократно занимавшему призовые места в федеральном конкурсе среди лагерей "Роснефти".

"В первый день мой сын Артем, закончивший 1-й класс, скучал по дому, — делится впечатлениями специалист НПЗ Кирилл Стройков. — А потом только радостно делился своими впечатлениями. Я-то знал, куда его отдаю почти на целый месяц. Сам здесь не один год отдыхал в детстве".

И еще один приятный момент. Лагерь им. Ю. Гагарина открыт не только для детей работников НК НПЗ, возможность отдохнуть и укрепить здоровье в одной из лучших детских здравниц губернии имеют и дети всего Новокуйбышевска. Путевки с удовольствием приобретают другие жители города. А зимой в лагере могут покататься на лыжах и коньках сами сотрудники НПЗ, или просто отдохнуть в этом уютном месте.

Гид потребителя

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