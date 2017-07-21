В Самарской области ожидается жаркая погода с кратковременными дождями

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июля средняя температура воздуха ожидается около средних многолетних значений.

В пятницу, 21 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит 24… 29°C. Ветер неустойчивый слабый, при грозе порывистый. В субботу, 22 июля, ночью местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 13… 18°C. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется от 24 до 29°C. Ветер северо-западный 4-9 м/с. В воскресенье, 23 июля, ожидаются аналогичные погодные условия.