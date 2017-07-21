Суд ликвидировал благотворительный фонд "Спасение", на который жаловались родители больных детей

В пятницу, 21 июля, суд Промышленного района Самары принял решение о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ благотворительного фонда "Спасение", на который жаловались родители больных детей.

Представители фонда имеют право в ближайшие несколько дней обжаловать это решение суда, но точных данных о том, будет ли это сделано, пока нет.

Напомним, в редакцию Волга Ньюс обратились несколько человек из разных семей и рассказали, что случайно узнали: благотворительный фонд "Спасение" (руководитель — Арсений Шепс) ведет сбор денег на дорогостоящее лечение их больных детей. Но, по словам родителей, на самом деле им деньги фонд не перечислял. Кому-то после вмешательства журналистов фонд перечислил некие суммы. Кто-то так и остался ни с чем.

Журналисты Волга Ньюс пытались добиться от силовиков расследования, но региональные полицейские уже больше года отвечают нам лишь, что "проводят проверку". Несмотря на сообщения органов прокуратуры о том, что полиция допускает нарушения, затягивая сроки проверки, никаких решительных действий от представителей органов внутренних дел дождаться так и не удалось.

Зато на сообщения о странной деятельности фонда отреагировали представители Минюста.

"В рамках внеплановой проверки управление Министерства юстиции РФ по Самарской области получило документы, свидетельствовавшие о фактах сбора волонтерами и координаторами этой благотворительной организации денег на акциях, а также посредством размещения ящиков для сбора пожертвований в магазинах и торговых центрах Москвы, Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Сочи и других, — сообщали ранее в Минюсте по Самарской области. — Волонтеры производили вскрытие ящиков для пожертвований без составления соответствующей документации. Более того, полученные деньги не перечисляли на расчетный счет организации и не вносили в кассу, а направляли на расчетный счет председателя организации Арсения Шепса".

Кроме того, как отметили в Минюсте, по закону, благотворительные организации должны перечислять на помощь людям не менее 80% пожертвований. Но, по данным правоохранителей, в 2015 г. "Спасение" собрало около 3 млн 376 тыс. руб., а на благотворительность отдало лишь 794 тысячи. В 2014 г. из собранных 401 тыс. руб. на добрые дела были отправлены лишь 53 тысячи.

Помимо этого, проверка выявила: в фонд поступали пожертвования на лечение конкретных детей (каждое пожертвование — от 300 руб. до 7 тыс. рублей). Этим детям поступившие пожертвования также не дошли.

"Материалы проверки были направлены в ГУ МВД по Самарской области для принятия решения о привлечении ответственных лиц организации к уголовной ответственности, — отмечали в Минюсте. — Однако в связи с затягиванием правоохранительными органами сроков возбуждения уголовного производства, что подтверждается письмом прокуратуры Самарской области, а также письмом ГУ МВД по Самарской области, согласно которому, сотрудники полиции не выявили нарушений в деятельности организации, относящихся к компетенции органов внутренних дел, управление Министерства юстиции РФ по Самарской области приняло решение о направлении в суд административного иска о ликвидации организации".