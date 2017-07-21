В Самаре дело об изнасиловании возбудили через четыре месяца после совершения преступления

В Самаре 32-летняя женщина стала жертвой изнасилования еще 9 марта 2017 года.

По данным источника в правоохранительных органах, 27-летний парень затащил ее в гараж на ул. Береговой в Промышленном районе, где и подверг женщину сексуальному насилию.

При этом уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") возбудили лишь в июле. Связано ли такое промедление с необходимостью уточнения диагноза потерпевшей или с длительным сбором и проверкой материалов, пока не ясно.

Подозреваемому грозит от четырех до 10 лет лишения свободы. Он уже имеет судимости за хранение наркотиков и воровство.