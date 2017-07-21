В Самаре дело об изнасиловании возбудили через четыре месяца после совершения преступления

В Самаре 32-летняя женщина стала жертвой изнасилования еще 9 марта 2017 года.
По данным источника в правоохранительных органах, 27-летний парень затащил ее в гараж на ул. Береговой в Промышленном районе, где и подверг женщину сексуальному насилию.
При этом уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") возбудили лишь в июле. Связано ли такое промедление с необходимостью уточнения диагноза потерпевшей или с длительным сбором и проверкой материалов, пока не ясно.
Подозреваемому грозит от четырех до 10 лет лишения свободы. Он уже имеет судимости за хранение наркотиков и воровство.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?