В Исаклинском районе женщина погибла в перевернувшейся в кювет Lada Granta

В Исаклинском районе 20 июля в ДТП погибла пассажирка легковушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 20:00 на 2 км от трассы М-5 к селам Исаклы и Шентала, по предварительной версии полицейских, 48-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате аварии автомобилиста госпитализировали с травмами. А 51-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.