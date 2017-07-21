В Исаклинском районе женщина погибла в перевернувшейся в кювет Lada Granta

В Исаклинском районе 20 июля в ДТП погибла пассажирка легковушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 20:00 на 2 км от трассы М-5 к селам Исаклы и Шентала, по предварительной версии полицейских, 48-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате аварии автомобилиста госпитализировали с травмами. А 51-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте.