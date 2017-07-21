Жительницу Самары оштрафовали за проведение азартных игр

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело женщины, которую обвиняли в трех эпизодах организации и проведения азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как установили следствие и суд, в сентябре и декабре 2015 г., а также в январе 2016 г. женщина работала оператором в торговых павильонах в Кировском и Советском районах Самары, в которых располагалось игровое оборудование. Она получала от посетителей деньги и зачисляла их на баланс автоматов.

Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей штраф 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.