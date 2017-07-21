Жительницу Самары оштрафовали за проведение азартных игр

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело женщины, которую обвиняли в трех эпизодах организации и проведения азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как установили следствие и суд, в сентябре и декабре 2015 г., а также в январе 2016 г. женщина работала оператором в торговых павильонах в Кировском и Советском районах Самары, в которых располагалось игровое оборудование. Она получала от посетителей деньги и зачисляла их на баланс автоматов.
Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей штраф 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.